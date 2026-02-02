Xiaomi estrena monitor curvo gaming 2K y la crítica lo ama

Ya ha quedado establecido que Xiaomi es una marca difícil de derrotar si la categoría implica calidad y precio. Eso no se discute, pero lo que nos genera curiosidad son los alcances que puede tener la marca en términos de innovación, lo que nos lleva a analizar el nuevo monitor gaming que han sumado a su catálogo. Hacemos un recorrido por este modelo de 34 pulgadas que promete convertirse en uno de los referentes en este segmento del mercado con una afición por los videojuegos y la alta resolución.

El 2026 inicia con un desempeño bastante interesante por parte de Xiaomi, quienes han anunciado el lanzamiento de un nuevo monitor gaming 2K. Como es habitual, el precio suele ser el primer indicador de que puede ser una buena decisión optar por este modelo. Se trata de un monitor curvo, el cual hasta el momento solo se ha lanzado en China, desde donde han llegado la mayoría de los comentarios positivos de parte de quienes lo han visto en funcionamiento.

El nombre de este dispositivo es G34WA 2026, y aunque hasta el momento no se ha confirmado si llegara a otras regiones, el foco de atención está sobre el fabricante asiatico justo ahora. Como característica destacada, ha llamado la atención su tamaño, ya que el aspecto ultra panorámico es de los elementos favoritos de este dispositivo. Tiene una resolución de 3440×1440 px, por lo que, si eres exigente y detallista con las imágenes, parece ser la alternativa perfecta por menos de 600 euros.

En el mundo Gaming hay algunos parámetros que suelen ser una constante entre los fanáticos de estos dispositivos. Uno de ellos es la relación de aspecto 21:9, la cual está garantizada en este monitor curvo. Los informes indican que la curvatura es de 1500R, diseñada para adaptarse a un campo de visión natural mucho más eficiente. Algunos usuarios han reportado que esta característica es capaz de reducir la fatiga visual, haciendo que la interacción con el Xiaomi G34WA 2026 sea mucho más cómoda que modelos antecesores de la marca.

Entre otros aspectos importantes que se pueden mencionar, tenemos una tasa de refresco de 180 Hz. La eficiencia de este monitor gaming 2K se debe a que tiene un tiempo de respuesta de 1 ms, lo que es capaz de reducir ampliamente el fenómeno de ghosting que se suele dar en algunos juegos.