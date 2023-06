Xiaomi ha confirmado la fecha de lanzamiento del nuevo Xiaomi 13 Ultra

Parecía que este día nunca iba a llegar nunca pero, por fin, podemos saber cuál es la fecha oficial de lanzamiento en el mercado Global del nuevo Xiaomi 13 Ultra. Recordemos que este dispositivo se presentó en China hace ahora poco más de un mes y fue el propio Lei Jun, director ejecutivo de la marca, el que confirmó su comercialización a nivel Global durante este mismo año, una promesa que va a ser cumplida muy pronto.

En este caso, ha sido la propia Xiaomi la que ha confirmado el lanzamiento de este smartphone a través de un comunicado oficial en el que indican que la fecha elegida será el próximo 12 de junio, así que apenas restan unos pocos días para que podamos conocer en detalle todo lo que la marca china nos tiene preparados para el mercado Global en relación a este equipo.

Gracias a lo que hemos podido conocer a través de las filtraciones, ya sabemos que el Xiaomi 13 Ultra incluirá su chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, cámaras co-desarrolladas en colaboración con Leica e incluso un panel con un brillo máximo de hasta 2.600 nits, ¡casi nada!

Además, Xiaomi ha anticipado que con la compra de este dispositivo se nos incluirá de manera completamente gratuita una suscripción a YouTube Premium con una duración de tres meses. Aparte de esto, también podremos disfrutar de seis meses gratuitos de Google One en su modalidad de 100 GB de capacidad.

Como ves, no podemos decir que este dispositivo no vendrá cargado de novedades y regalos en el momento de su compra, así que lo único que queda por conocer es el precio con el que llegará finalmente. Para salir de dudas tendremos que esperar al próximo 12 de junio así que, por suerte, no vamos a tener que esperar demasiado.