Xiaomi Redmi Note 10 JE con IP68 ya está disponible en Japón

Xiaomi nos ha sorprendido de nuevo y ha presentado su primer móvil económico Redmi con protección contra polvo y agua IP68: es el Redmi note 10 JE (Japan Edition), un teléfono que aspira a ser barato y muy resistente. Aumenta la ya extensa familia Redmi Note 10 y estará disponible sólo en Japón, al menos de momento.

El catálogo de Xiaomi no sólo es enorme cuando se mira desde la mayoría de países de América, dicho catálogo puede multiplicarse por varios entéricos si tratamos de englobar en un mismo portafolio los móviles que se distribuyen en todos los países. Que si tal Redmi de China es un Xiaomi Mi en Europa, teléfonos con el mismo nombre que presentan distintas características y hasta ediciones especiales para determinados países, como ocurre con el reciente Redmi Note 10 JE.

La elección de un procesador tan contenido como lo es el Snapdragon 480 ya deja bien claro que la economía es el principal exponente del Xiaomi Redmi Note 10 JE. Externamente no se distingue demasiado de un Redmi Note 10 global (básicamente es un Xiaomi Redmi Note 10 5G): cuerpo de plástico, líneas suaves, frontal con agujero superior para la cámara y parte trasera con módulo fotográfico rectangular.

En el módulo trasero sí se aprecian diferencias ya que el modelo japonés incluye un borde metalizado para los dos sensores superiores. Y tiene «sólo» tres cámaras traseras (el Xiaomi Redmi Note 10 global ofrece un cuádruple sensor).

La pantalla del Xiaomi Redmi Note 10 JE sube hasta las 6,5 pulgadas mientras pierde la tecnología AMOLED del Note 10 global (es LCD IPS), incluye un procesador Snapdragon 480, 4 GB de Memoria RAM, 64 GB de almacenamiento, 5G, 4.800 mAh de batería y carga rápida de 18 W.

El Xiaomi Redmi Note 10 JE no se distribuirá de manera internacional, al menos no con ese nombre (quién sabe si la marca lo sacará de las fronteras niponas cambiándole la denominación). Podrá adquirirse a través de las operadoras AU y UQ Mobile y, de momento, no se conoce el precio. Dada la contención en hardware, no sería extraño que se situase entre los $200 y $250 euros al cambio.

FICHA TÉCNICA DEL XIAOMI REDMI NOTE 10 JE