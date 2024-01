Ya es posible transferir eSIM entre tus móviles Android

Las tarjetas SIM tienen los días contados y aunque no va desaparecerán en un futuro próximo, cada vez está más cerca su sustitución total en favor de las eSIM. Aunque Samsung se adelantó a Google creando una función para facilitar esta tarea, la empresa de Mountain View ha implementado de forma bastante discreta su propia herramienta de transferencia de eSIM para Android.

Por dar algo más de contexto, cuando Samsung lanzó esta función con One UI 5.1, esta solo funcionaba entre dispositivos Galaxy de la marca, pero no en otra. Pues bien, el abanico se ha abierto de la mano de Android y Google por fin ha puesto en marcha lo anunciado en el MWC 2023, o lo que es lo mismo, la posibilidad de cambiar su eSIM de un teléfono Android a otro.

La herramienta aparece durante el proceso de configuración de un teléfono

Como detalla el periodista especializado Mishaal Rahman en Android Police, el descubrimiento llegó a través de un lector que, en pleno proceso de configuración de un Samsung Galaxy S24 Ultra vio que aparecía un pop-up con la opción de transferir su eSIM simplemente escaneando un código QR, pero no desde otro móvil Samsung sino desde un LG V60 Thinq. Así que el periodista probó lo mismo con el nuevo flagship de Samung con un Google Pixel 8 Pro y viceversa.

El papel de Samsung en este desarrollo es notable. Como comentábamos en la intro, la herramienta de transferencia de eSIM apareció originalmente en la versión One UI 5.1 y solo funcionaba entre dispositivos Galaxy y en Reddit, el usuario FragmentedChicken detectó un cambio sutil en esta herramienta con One UI 6.1: ya no aparecía ese ‘for Galaxy‘, lo que sugiere una usabilidad más amplia. Esta es la confirmación de que estaba en lo cierto.

Rahman de hecho expande en detalles afirmando que esta apertura en la herramienta de Samsung puede significar un eventual cambio hacia la herramienta de transferencia eSIM de Google para Android prometida durante el evento de Barcelona. No se anunció fecha de lanzamiento, pero es posible que estuviera activa en los Pixel 8. Sin embargo al descubrirse esta función se pensaba que inicialmente solo funcionaría con otros Píxeles.

Desafortunadamente esta función parece estar restringida para algunas personas. Así, Android Police detalla que esta función solo está operativa en perfiles conectados con la teleco T-Mobile. No obstante, esperamos que la presencia y activación de esta útil herramienta de transferencia de eSIM a cualquier dispositivo Android se amplíe a más dispositivos y operadores en todas la regiones del mundo.