¡Ya puedes adquirir el Redmi Watch 2 en preventa!

A falta de pocos días para que Xiaomi presente oficialmente su nuevo móvil de gama media, el Redmi Note 11, la marca aprovechará para desvelar su próximo smarwatch: el Redmi Watch 2. Además, una pulsera de actividad también se ha filtrado: la Redmi Smart Band Pro que compartirá protagonismo con un diseño muy parecido al Redmi Watch 2.

Xiaomi está manteniendo un ritmo algo más pausado en lo que se refiere a presentaciones, tanto de móviles como de dispositivos conectados. Eso sí, esto no implica que dejen de aparecer novedades, que la división china de Redmi está a punto de renovar su catálogo: se vienen los Redmi Note 11. No sólo eso, la marca refrescará su catálogo de relojes y pulseras de actividad con el Redmi Watch 2 y Redmi Smart Band Pro. Ya conocemos ambos dispositivos.

Presentación Doble

Xiaomi ya confirmó que el evento de los Redmi Note 11 llevará adosada la presentación del Redmi Watch 2, no en vano el reloj está en las redes sociales de la empresa y ya puede reservarse en la web de JD.com. El dispositivo mantiene la pantalla AMOLED cuadrada del Redmi Watch original.

De las 1,4 pulgadas del Redmi Watch/Xiaomi Mi Watch Lite, la marca ahora pasa a las 1,6 pulgadas del futuro Redmi Watch 2. El diseño exterior es muy similar: frontal cuadrado, caja de plástico, correa deportiva de varios colores (acorde con la caja del smartwatch) y multitud de watchfaces integrados en el software.

Las características clave del reloj no deberían cambiar demasiado con respecto al primogénito. Resistencia al agua, medición del ritmo cardíaco, de la calidad del sueño, etc. Sin duda alguna ofrecerá registro de actividad a detalle y también un seguimiento deportivo. El precio no será alto, seguramente menos de $60 dólares.