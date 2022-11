¿Ya sabes como grabar tus llamadas en tu dispositivo Android?

Muchos saben que Android Pie Google comenzó a limitar los métodos que usan las apps de grabación de llamadas. El único modo de grabar llamadas de forma aceptable, buena calidad y sin root es cuando la función viene integrada en el móvil. Y viene en más móviles de los que creemos, pero hay un motivo por el cual no nos aparece a pesar de estar ahí.

Tanto el marcador de teléfono de Google como el de Samsung tienen grabador de llamadas nativo que funciona genial, pero solo están activos en determinados países. Aquí te contamos en qué países está disponible la función de llamadas tanto de Samsung como de Google, además de cómo es cada uno de ellos.

Dónde puedes grabar con Teléfono de Google

La mayoría de móviles Android usan la app de Teléfono de Google como marcador de teléfono, y aquellos en los que no está normalmente la pueden descargar desde Google Play, aunque si no venía preinstalada, no podrás grabar llamadas. Este marcador tiene muchas funciones interesantes adicionales de interés, como el bloqueador de spam, la identificación de llamadas y sí, también la grabación de llamadas nativa.

¿Usas la app de Teléfono de Google y nunca has visto que se pueda grabar? No es raro, pues la aplicación oculta por completo que puede grabar llamadas si la usas en ciertos países, tanto durante una llamada como en sus ajustes. La grabación de llamadas en la app de Teléfono de Google necesita Android 9 o superior, una versión actualizada de la app y que estés en uno de estos países o regiones:

Argelia

Angola

Argentina

Australia

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Botsuana

Bielorrusia

Belice

Benín Islas

Bermudas

Bolivia

Burkina Faso

Brasil

Islas Vírgenes Británicas

Brunéi

Camerún

Islas Caimán

República Centroafricana

Chile

Colombia

Congo

Costa Rica

Dominica

República Dominicana

Ecuador

Egipto

El Salvador

Etiopía

Islas Malvinas

Gabón

Gambia

Ghana

Gibraltar Guatemala

Guernesey

Guinea

Guayana

Haití

Hong Kong

Honduras

India

Indonesia

Isla del Hombre

Costa de Marfil

Jamaica

Japón

Jersey

Jordán

Kazajistán

Kenia

Kirguistán

Laos

Liberia

Madagascar

Malaui

Malí

México

Mónaco

Marruecos

Mozambique

Birmania

Namibia

Nepal

Nueva Zelanda

Nicaragua

Níger

Nigeria

Islas Marianas Pakistán

Panamá

Paraguay

Perú

Puerto Rico

Rusia

Ruanda

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Arabia Saudita

Senegal

Sierra Leona

Singapur

Sudáfrica

Corea del Sur

Sri Lanka

Surinam

Suiza

Taiwán

Tanzania

Tailandia

Togo

Trinidad y Tobago

Túnez

Islas Turcas y Caicos

Emiratos Árabes Unidos

Islas de Uganda

Uruguay

Uzbekistán

Venezuela

Vietnam

Zambia

Así es la grabación de llamadas de Teléfono de Google

¿Estás en una de estas regiones y el marcador de Google venía preinstalado en el móvil? En tal caso deberías poder grabar llamadas de forma muy sencilla, desde el propio marcador. La opción de grabar aparece como uno de los botones contextuales durante una llamada. Ten en cuenta que, si hay muchos botones, es posible que se vaya a la segunda pantalla.

La primera vez que intentes grabar una llamada la aplicación te recuerda que va a avisar al interlocutor de que estás grabando la llamada, y no lo hace de forma especialmente sutíl. Al pulsar el botón, una locución de voz indica que se ha comenzado a grabar la llamada, y será escuchada por la otra persona. Al parar la grabación, se escucha otra locución.

Las grabación de llamadas se puede activar manualmente o, en algunos casos, desde los ajustes, en el apartado de Grabación de llamadas, puedes activar que se graben automáticamente todas las llamadas. No obstante, estos ajustes parecen estar activos solo en algunas regiones.

Dónde puedes grabar llamadas en un Samsung

¿Tienes un móvil Samsung que, por tanto, no viene con la app de Teléfono de Google preistalada, sino con el propio marcador de Samsung? La buena noticia es que también cuenta con un grabador de llamadas y la mala es que, de nuevo, solo está activo en algunas regiones.

La grabación de llamadas de Samsung está disponible en una lista de países y regiones mucho más limitada que la de Google y que son en su gran mayoría países asiáticos. Estos son los países donde está disponible:

Bangladesh

Egipto

India

Indonesia

Israel Laos

Libia

Nepal

Sri Lanka

Tailandia Túnez

Ucrania

Vietnam

Así es la grabación de llamadas de Samsung

La grabación de llamadas nativa de Samsung es muy parecida a la de Google, integrándose como un botón más en la botonera contextual cuando se ha iniciado una llamada. Tras pulsar Grabar, comienza la grabación sin mayor explicación y, lo que es más interesante, sin que se haga ninguna indicación, sonido o locución.

La grabadora de llamadas de Samsung muestra de forma muy clara que está grabando tanto desde la propia llamada como desde la notificación, mostrándose el tiempo de grabación y el indicativo clásico de grabación.

En los ajustes puedes también activar la grabación automática de todas las llamadas, pudiendo diferenciar entre grabar todos, la de algunos números o la de unos números de teléfono concretos. También puedes elegir, en caso de tener Micro SD, si la grabación se va a grabar en la memoria interna o en la tarjeta de memoria.