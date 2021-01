Yoga AIO 7 es una computadora de escritorio con pantalla giratoria #CES2021

Lenovo presentó ayer en el marcó de la edición virtual del CES 2021 su nueva propuesta de computadora de escritorio. Se trata de un modelo al mejor estilo all in one, con Windows 10 y con la novedad de incluir una bisagra giratoria. En pocas palabras, el modelo Yoga AIO 7 es capaz de girar de forma natural la pantalla de modo que podamos usar el monitor de forma vertical u horizontal.

Ventajas

Lenovo dijo también que el equipo se puede inclinar el ángulo de visión hasta 20 grados, lo que facilitaría el trabajo en proyectos de desarrollo y diseño. Además, el equipo, al ser giratorio, ocupa menos espacio. Permite conectar otro dispositivo para activar la pantalla de forma remota desde una tablet o un smartphone sin tener que encender la PC de escritorio. Además, en una próxima actualización permitirá ver contenidos como si fuera un smart TV 4K.

Al girarla, los contenidos giran automáticamente en la pantalla de la PC. El equipo cuenta tal y como lo hacen nuestros dispositivos móviles cuando tenemos activa la función de «girar pantalla». Además incluye altavoces estéreo JBL ubicados bajo la pantalla rotatoria, accesorios como teclado y mouse inalámbricos y una webcam de 5M retirable situada en la parte superior.

Según la compañía, este equipo cuenta con el primer panel 4K IPS de 27 pulgadas en un ordenador de escritorio all in one, con soporte para los estándares de color 99% DCI-P3 y 99% Adobe RGB. Es posible elegir entre un procesador Ryzen 5 4500H de AMD, o un Ryzen 7 4800H. Tiene de memoria un máximo de 32 GB DDR4, y la versión más económica integrará 16 GB de RAM.

El fabricante chino ha desarrollado con este modelo un equipo también pensado para una buena perfomance en gaming por su gráfica, con un GPU GeForce RTX 2060 de NVIDIA. Además, tiene una funcionalidad manos libres Alexa utilizando los micrófonos incorporados de la Yoga AIO 7 para hablar con el asistente y, solo con la voz, es posible configurar recordatorios, controlar los dispositivos conectados del hogar inteligente y reproducir música.