Zoom: la app que más usan los usuarios por el Coronavirus comparte tus datos

La aplicación de video llamadas Zoom la critican por compartir datos personales de los usuarios, ya que su nivel de fama aumentó bajo el contexto de trabajo en casa al que tuvieron que integrarse empleados y empleadores por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial.

Zoom Video Communications es una aplicación creada por Eric Yuan, empresario estadounidense, CEO y fundador, la cual permite hacer video llamadas y videoconferencias entre múltiples personas y hace más fácil la comunicación entre empresas con ubicaciones distintas. Como muchas de las aplicaciones, esta recopila información del usuario que la instala en su dispositivo.

Es importante leer las “letras diminutas” de las condiciones de las apps, pues en esta situación con el Coronavirus puedes que permitas algunos derechos como acceso a contactos, calendario, micrófonos y cámara, mensajes de texto y geolocalización.

Esta app puede detectar cuando no prestas atención a la videoconferencia, ya que capta los instantes en el que el usuario tiene otra ventana abierta, como la de un chat de Messenger de Facebook, por ejemplo. De esta forma, se acuerda que Zoom es una aplicación bastante invasiva.

A pesar de que los accesos pueden modificarse en “Configuración”, estas modificaciones podrían dañar la funcionalidad de la aplicación.

Expertos en ciberseguridad indican que Zoom manda datos a Facebook, incluso si los usuarios no tienen un perfil en la red social. Este tipo de casos no es extraño porque muchas aplicaciones utilizan software para implementar funciones. No obstante, las personas que usan Zoom no siempre tienen conocimiento sobre el uso de los datos personales.

El trabajo en casa, debido a la pandemia COVID-19, impone a los trabajadores a llevar sus ordenadores y datos de sus compañías con ellos y hace que los hackers tengan ventaja en intervenir a las empresas, aseguran los expertos.

Autoridades de los Gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y otras naciones dan indicaciones de los peligros de la nueva fuerza laboral remota, mientras que las firmas de tecnología ven un incremento en las solicitudes para resguardar a los trabajadores que trabajan desde casa.