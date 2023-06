Zuckerberg asegura que las Vision Pro de Apple no aportan soluciones nuevas

Son pocas las ocasiones en las que se pueden decir cosas positivas sobre Mark Zuckerber, ya que, siendo honestos, el líder de Meta, suele hacerse notar por situaciones bastante polémicas. En una reunión reciente, con empleados de su empresa, el magnate tecnológico mencionó no haberse impresionado en lo absoluto por las nuevas gafas de realidad mixta presentadas por Apple. Sin duda, este lanzamiento es uno de los más ambiciosos de la empresa de la manzana mordida, y aunque su precio es de más de $3.400, ha dejado a más de uno sin palabras, la verdad es que para el cerebro detrás de Facebook, no parece haber nada de especial en estas nuevas gafas.

Aunque es habitual que en Internet se saque de contexto absolutamente todo lo que dicen algunos personajes para crear polémica, en el caso de Mark Zuckerberg, no se ha tenido que descontextualizar nada, pues ha sido bastante claro con su reacción sobre las Apple Vision Pro. A tan sólo unos pocos días de la presentación de los dispositivos que compiten claramente con las gafas de realidad virtual de Meta, las conocidas Quest 3, el CEO de la empresa afirmó que el trabajo presentado por Apple no es tan revolucionario, asegurando que no trae ninguna solución mágica como ellos mismos aseguran.

Las críticas no sólo estuvieron dirigidas hacia el desempeño de las Apple Vision Pro y su funcionalidad, sino que, también hubo fuertes señalamientos con relación a su precio. Aún existen algunas limitaciones en el ámbito de la realidad virtual, obstáculos que no han podido ser resueltos por la tecnología desarrollada, hasta el momento, por Meta. Los señalamientos de Zuckerberg indican que lo que ha logrado Apple no ofrece una solución a los inconvenientes existentes en la actualidad. Debido al precio de estas gafas, básicamente, se trata de una nueva estrategia de los de Cupertino por tratar de vender un dispositivo similar a los que ya existen en el mercado.