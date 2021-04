Android 12 hará hibernar las apps en desuso desde hace tiempo para ahorrar batería y liberar espacio

Desde la actual versión del sistema, Android 11, Google empezó a trabajar en una función capaz de hacer «hibernar» las aplicaciones que hace mucho que no se usan, pudiendo incluso revocar muchos de sus permisos automáticamente. Con Android 12, esto se extenderá con un estado hibernado del cual ahora tenemos más detalles gracias a XDA: liberará espacio de las apps que no usas desde hace tiempo.

Hasta ahora, sabíamos que Google estaba preparando un sistema de hibernación, pero desconocíamos cómo funcionaría o qué sería visible del proceso para el usuario. Ahora tenemos una mejor idea de cómo será la hibernación de Android 12, pues han logrado activarla en una beta filtrada de Android 12.

Límites para las apps que no usas recientemente

Al fin tenemos una idea de cómo funcionará la hibernación automática de aplicaciones que está preparando Google o, al menos, cómo funciona la versión actual que está probando Google, pues el sistema siempre podría cambiar antes de la versión final. Para empezar, su nombre de cara al usuario parece que será Aplicaciones sin usar o Unused apps en inglés.

Google las describe como aplicaciones que no se han abierto en los últimos tres meses. En Android 11, el sistema ya hace esta distinción para revocar los permisos de aplicaciones que hace tiempo que no abres. En Android 12, el concepto se expande y se mostrará un nuevo apartado en la información de una aplicación para eliminar permisos y liberar espacio cuando hace mucho que no usas una aplicación. También habrá un nuevo apartado en el apartado aplicaciones de los ajustes, donde podrás consultar qué apps instaladas entran en esta categoría.

Cuando una aplicación entra en esta categoría, sucederán tres cosas: se revocan sus permisos, dejan de mostrar notificaciones y se eliminan archivos temporales para liberar espacio. No está claro qué archivos exactamente se eliminan, aunque lo más probable es que la caché se encuentre entre ellos y no los datos personales o configuraciones.

Esto pondrá en una situación complicada a aplicaciones que necesitan avisarte de cosas cada ciertos meses, aunque debería ser posible deshabilitar la hibernación desde sus ajustes. Además, no está claro si Android activará la hibernación por defecto en todas las aplicaciones o no. Habrá que esperar a una próxima Developer Preview y que debería estar al caer: la DP3 tiene que llegar antes de que acabe abril.