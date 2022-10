Catar pide a los turistas que instalen apps espías para controlar todo lo que ocurra durante el mundial

El Mundial de Catar 2022 ha dado, da y seguirá dando que hablar por ser uno de los mundiales de fútbol más polémicos que se recuerdan. La política local es uno de los puntos que mayor conflicto estaba ya generando y ahora se le suman unos extraños requisitos en forma de aplicaciones.

Este atípico campeonato que iniciará su recorrido el 20 de noviembre, fecha también atípica, exigirá que todo aquel que quiera viajar al país tenga que instalar dos apps espía. Evidentemente, desde Catar no lo catalogan así, pero si analizamos un poco lo que esconden estas apps, encontramos que se trata de spyware.

Según relatan expertos en seguridad de NRK, Catar exigirá la instalación de dos aplicaciones en los smartphones de todo aquel que visite el país en estas próximas fechas mundialistas. Y son dos herramientas que aguardan oscuras sombras, pese a estar disfrazadas de herramientas útiles.

La primera de ellas se llama Ehteraz. Está desarrollada por el mismísimo Gobierno de Catar y su objetivo pretende ser el rastreo de COVID-19 al más puro estilo de nuestra ya extinta Radar COVID.

El lado oscuro de Etheraz no se esconde realmente, ya que en sus propias políticas de privacidad se muestra que pide un montón de accesos sospechosos para lo que debería ser una app de este tipo. Entre otras, la posibilidad de leer y borrar los contenidos del móvil, conectarse a redes WiFi y Bluetooth, evitar que el móvil entre en suspensión e incluso acceder a la ubicación y a deshabilitar el bloqueo de pantalla.

Hayya es la otra aplicación, en cuyo caso se presupone como una utilidad para obtener información de los partidos que se disputen e incluso acceder al metro. Es la app oficial del Mundial, por lo que no cabría imaginarse un fondo turbio en ella. Pero sí, lo tiene.

Aunque Hayya parece que tiene un menor potencial para la intromisión respecto a Etheraz, lo cierto es que también se pueden apreciar requisitos de uso extraños. Por ejemplo, solicita el acceso a la ubicación, a compartir información personal sin restricción. Aunque lo más grave es no poder enviar una solicitud para borrar nuestros datos, los cuales pueden recibir incluso sin tener una conexión segura.

En principio, estas aplicaciones deberían tenerlas todas aquellas personas que entren al país. Por tanto, no solo aplicaría a aficionados, sino también a futbolistas, técnicos, miembros de prensa y otros trabajadores. Aunque no se sabe hasta qué punto será obligatorio y de qué modo se revisará.

No se conoce a día de hoy si se procederá o no a revisar los smartphones de todos los que allí aterricen. Así piensan también otros expertos en seguridad que incluso exponen casos de conocidos en Arabia Saudí, país vecino con similares exigencias y en el cual tienen constancia de que no suele ser habitual que revisen los smartphones.

Por tanto, y a expensas de que comience a llegar la muchedumbre a Catar, no sabemos cómo será el protocolo de actuación de sus autoridades a este respecto. Siendo precavidos, y por absurdo que suene, lo mejor es llevar otro móvil que no sea el habitual y con la menor información posible. De esta forma se evitará que se puedan acceder a datos personales.