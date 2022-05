Conoce Vinted, la app para vender ropa de segunda mano que quiere conquistar el mundo de la moda

Vinted es el nuevo sitio más popular bajo el nicho de la venta de objetos usados. En poco tiempo, se ha posicionado en el primer puesto a la hora de vender productos usados y de segunda mano. Su principal característica es que es una plataforma enfocada a la moda, por lo que los productos que vas a encontrar son ropa y complementos de colecciones recientes y de muy buena calidad.

¿Qué es Vinted?

Vinted es un servicio de venta de artículos de segunda mano. La venta se realiza directamente entre usuarios, de forma que no le vas a comprar la ropa a una tienda, sino a un usuario concreto. La idea de la plataforma es que si tienes en casa ropa que está en buen estado pero ya no te pones, puedas venderla y sacar un poco de dinero a cambio.

Mientras, si tienes un presupuesto ajustado y no te importa que la ropa que compres no sea nueva, en esta plataforma podrás comprar prendas a un precio inferior al que suelen costarte nuevas en Internet. En este sentido, tanto el vendedor como el ganador ganan. El primero gana un poco de dinero por ropa en buen estado que ya no se pone y que no tendría otro fin que tirarla a la basura, y el comprador, en cambio, obtiene ropa barata. Además, la plataforma no cobra comisiones a cambio de publicar tus anuncios.

¿Cómo funciona Vinted?

Para utilizar Vinted, lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta en la plataforma, algo que te enseñaremos en un momento. Esto lo vas a poder hacer a través de sus aplicaciones móviles, disponibles para Android en Google Play y para iOS en la App Store. Además, también puedes hacerlo online a través de la página de Vinted.es.

Una vez creas tu cuenta, vas a tener que completar todos los datos de tu perfil, aportando información sobre ti y una fotografía. También necesitarás vincular una tarjeta de pago, ya sea de débito o de crédito, que es la que se va a utilizar para pagar las compras. De la misma manera, también se te pide vincular una cuenta bancaria para cobrar en ella el dinero de las prendas que vendas.

Y ya está, una vez tengas una cuenta, podrás utilizar su buscador para encontrar ropa o accesorios. Aquí, en cada producto verás las fotos que ha subido el propietario de la prenda, así como su descripción y el precio que tiene. También hay un sistema de favoritos para guardar en ellos las cosas que te hayan gustado y revisarlas después.

Una vez tengas creada tu cuenta y hayas rellenado tus datos personales, ya podrás empezar a vender tus prendas en Vinted. Aquí, pulsa en el botón de Vender ahora que tienes en la parte de arriba a la derecha. En la app móvil, también tendrás un botón de vender que te lleva al mismo proceso.

Esto te llevará a la pantalla en la que tienes que crear la ficha del producto que vayas a vender. En esta pantalla, en la mitad de arriba tendrás las opciones principales. Primero, tienes que subir todas las fotos que puedas de la prenda en todos los ángulos posibles para que los posibles compradores puedan ver su estado.

Luego, tienes que añadir un título para el anuncio y una descripción. Aquí, es recomendable que el nombre del anuncio contenga palabras que sean las que la gente usa para buscar el producto, como el tipo de prenda que es y la marca, o descripción sobre colores o estampados. Pero siempre breve. Y luego, en la descripción del artículo puedes extenderte, y es recomendable que des todos los detalles sobre cómo es la prenda o cuánto la has utilizado.

Debajo, podrás completar la ficha del producto eligiendo su categoría, marca y estado. Simplemente elige dentro del menú lo que se adecue a tu producto, Debajo, tendrás que elegir el precio que le quieres poner y si aceptas intercambios de prendas además de la compra. Cuando lo termines, pulsa en el botón Subir para completar el proceso y comenzar a vender tus productos.