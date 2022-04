Descubre la app que convierte tu teléfono en un radar móvil

Se llama Speedcam Anywhere, y es una aplicación móvil que gracias a un sistema de inteligencia artificial permite convertir nuestro smartphone en un radar móvil y estimar la velocidad a la que pasa un vehículo a nuestro lado. Eso hace que cualquier ciudadano pueda denunciar infracciones, lo que ha provocado una respuesta agresiva por parte de los conductores, que han enviado «emails abusivos» a los creadores de la app. Esos creadores, ahora asustados por las críticas, se han defendido afirmando que solo buscaban ayudar a evitar accidentes y tragedias, pero han decidido refugiarse en el anonimato.

Qué es Speedcam Anywhere. Esta aplicación móvil ha sido creada por un equipo de expertos en inteligencia artificial de diversas universidades del Reino Unido. El objetivo era lograr que la policía se tomara en serio los excesos de velocidad y que validara esta herramienta como una opción para que los ciudadanos documentaran estas infracciones y básicamente denunciaran a otros conductores.

La herramienta funciona como un radar móvil que hace que nuestro dispositivo —que debe estar estático, no podemos estar en movimiento— pueda estimar la velocidad a la que pasa un vehículo.

¿Es precisa? Bastante. Según los creadores en el modo Pro es capaz de estimarla con un margen de +/-3,2 km/h. En modo básico la precisión ronda el 10%, aunque puede ser mayor «para vehículos con tamaños no estándares». Para esas estimaciones es necesario comprar «créditos» que permiten evaluar las capturas que realiza la aplicación con el sistema de IA, algo que requiere capacidad de computación y que precisamente es la fuente de ingresos de estos desarrolladores.

Críticas por doquier. Desde su lanzamiento en marzo las críticas a la app han sido notables. Uno de los creadores de la aplicación explicaba bajo pseudónimo en The Guardian que «estamos recibiendo emails bastante abusivos», y añadía que «aunque hay gente que cree que es buena idea, otros creen que esto nos convierte en un estado de vigilancia.»

Una de las opiniones sobre la aplicación indicaba que «en Alemania del Este, se animaba a los ciudadanos a denunciar a sus vecinos a la Stasi por la más mínima infracción social. Enhorabuena por crear una versión moderna de eso. Por si no se nota, estoy siendo sarcástico. Esta aplicación me da asco».

Google pone obstáculos, Apple no la publica. Los responsables de Google se negaron a publicar la aplicación alegando que no se podía estimar la velocidad de un vehículo que pasaba por nuestro lado mediante inteligencia artificial. La empresa acabó demostrando que sí era posible, lo que hizo que Google finalmente la publicara. Apple ni siquiera la ha publicado, pero no ha dado razones para no hacerlo, y los creadores se muestran decepcionados teniendo en cuenta que es una tecnología «que podría salvar vidas humanas.»

Sirve para denunciar, no para multar. Ese desarrollador explicaba que «si tenemos límites de velocidad, entonces la ley es que los respetes, y deberías seguir las leyes. No es una vendetta persona contra nadie, es tan solo responder a la pregunta: «¿Cómo hacemos nuestras carreteras seguras?»

La aplicación Speedcam Anywhere no puede ser usada para multar a la gente, ya que su algoritmo no ha sido «bendecido» por los organismos oficiales en Reino Unido y no es legalmente un radar de velocidad. No puede ser por tanto usada como evidencia para perseguir estas infracciones, pero sus creadores esperan que sirva para identificar puntos en los que estas infracciones son más frecuentes de forma que la policía pueda tomar medidas.