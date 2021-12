El Xiaomi 12 filtrado: Diseño, Características y Precio, según OnLeaks

Las filtraciones nos dejan poco margen para la imaginación, y es que en la última OnLeaks, el célebre sitio «filtrador», ya se han develado la mayor parte de detalles en torno al próximo gran móvil de Xiaomi. Diseño elegante, gran potencia, pantalla de 6,8 pulgadas con curvas, triple cámara trasera… Todo por algo más de $899 al cambio.

Xiaomi aseguró que sería la primera marca en comercializar un teléfono con el último gran procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 1. Al final la tostada se la robó el Motorola Edge X30, pero no está todo perdido: la familia Xiaomi 12 apunta a desvelarse a finales de diciembre; por lo que, igualmente, sería de los primeros en montar el citado SoC. Y ya conocemos bastante del probable Xiaomi 12 «a secas».

Tal y como ha dado a conocer OnLeaks, y la página donde ha publicado la información relacionada con el Xiaomi 12 (Zoutons), el futuro Xiaomi 12 contará con una pantalla AMOLED curvada de 6,8 pulgadas con un agujero en la parte superior central donde iría la cámara delantera.

El Xiaomi 12 tendría la máxima potencia y una cantidad elevada de memoria RAM y de almacenamiento. Su triple cámara trasera contaría con un sensor principal de 50 megapíxeles sin que sepamos la configuración del resto de cámaras (no sería extraño que el Xiaomi 12 incluyera un gran angular y un telefoto). El conjunto de objetivos sería rectangular con la cámara primaria sobresaliendo entre las demás.

La batería que vendría con el teléfono alcanza los 5.000 mAh, siempre según los datos obtenidos por OnLeaks. El Xiaomi 12 añadiría carga rápida de 100 W, conector USB C y, como extra, no prescindiría de la carga inalámbrica. Xiaomi aún no confirmó fechas, en principio debería de desvelar los Xiaomi 12 antes de que acabe 2021.