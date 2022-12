Google Maps vs Waze: ¿Cómo elegir la mejor app para ti?

En junio de 2013, Google completó la compra de Waze, pero afortunadamente ocho años más tarde tanto Waze como Google Maps siguen en buen estado de salud a pesar de hacer en parte lo mismo: llevarte de un sitio a otro. Waze cuenta con un mayor componente social y Google Maps con un servicio de mapas más completo, las dos aplicaciones toman una ruta distinta en la navegación. Las hemos analizado a fondo para contarte los puntos fuertes y débiles de Google Maps y Waze.

La Interfaz

Una de las mayores diferencias entre Waze y Google Maps se encuentra en la interfaz. Google Maps opta por la interfaz estándar Material Design,, con un diseño acorde al resto de aplicaciones de la compañía. Waze tiene un diseño propio, que con frecuencia es descrito como algo infantil. Más que infantil, la interfaz de Waze es típica de los navegadores GPS de toda la vida, en general con datos más grandes, un mayor uso del color y, sí, un uso de los dibujos más frecuente que Google Maps. Es innegable que Waze tiene un tono más desenfadado que Google Maps.

Este tono desenfadado se complementa con huevos de pascua por los cuales Waze añade periódicamente voces, iconos y avatares temáticos. Waze es más personalizable en este sentido, pues en Google Maps solo tienes tres vehículos para elegir, además de la flecha de toda la vida.

Al final, es el usuario el que tiene la última palabra sobre qué interfaz le convence más. Como regla general, Google Maps es más minimalista, mostrando menos cosas e iconos en el mapa. Esto es un arma de doble filo, pues implica que necesitas hacer más toques en el mapa para obtener esta información adicional (cuando está disponible).

La interfaz de Waze puede resultar algo caótica durante una ruta si hay muchos iconos sobre el mapa, aunque a cambio tienes más información visible de un vistazo. Es más, desde los ajustes de la aplicación puedes elegir qué alertas deseas que se muestren en el mapa y cuáles no.

Rutas

La función principal de Waze y de la navegación de Google Maps es llevarte al destino, aunque hay varias formas de hacerlo: el camino más corto, el más seguro, el menos contaminante. La ruta de un punto A a un punto B no es una ciencia exacta, especialmente cuando el tráfico puede cambiar en cualquier momento por cualquier incidencia que ocurra después de haber comenzado la travesía. La gran diferencia es que Waze ajusta sus rutas mucho más rápido a cualquier incidencia.

Siendo Waze propiedad de Google desde hace ya ocho años, está claro que Waze y Google Maps comparten buena parte del ADN de la búsqueda de rutas. Con frecuencia la ruta recomendada será la misma, aunque puede haber variaciones en una ruta con varias incidencias, que quedan reflejadas antes en Waze que en Google Maps.

En la práctica, Waze suele ser más eficaz en evitarte atascos al responder más rápido a las incidencias en la carretera que Google Maps, aunque a cambio debas callejear más. Por otro lado, en zonas rurales o donde no hay una gran comunidad de usuarios de Waze (o incidencias), no habrá grandes diferencias entre las rutas de ambas aplicaciones.

Un tema a tener en cuenta es que Waze te permite calcular una ruta en coche, moto y taxi, mientras que en Google Maps también puedes ver una ruta recomendada para trayectos en transporte público, bicicleta o andando. Estas rutas adicionales disponibles en Google Maps te pueden dar una idea sobre si merece la pena ir en coche a un sitio o es mejor coger el metro, autobús o pedalear. Con Waze no puedes saber este dato.

Por otro lado, en Waze puedes registrar tus pases de peaje, de modo que sepas que la ruta que vas a tomar aprovechará dicho pase y no tendrás que pagar un extra. Esto no es posible en Google Maps, que por ahora no incluye demasiada información sobre peajes.

Información sobre lugares

Si tienes claro a dónde vas a ir, te sirve cualquiera de las dos aplicaciones, pero en el caso contrario, hay una gran diferencia. Google Maps es una aplicación de mapas con navegación, mientras que Waze es una aplicación de navegación. Esto supone que la información de los puntos de interés de Google Maps es muy superior a la de Waze.

Google Maps muestra mucha más información sobre los lugares del mapa.

Si Waze tiene una entusiasta comunidad de usuarios dispuesta a avisar de cualquier evento en la carretera, podría decirse que Google Maps la tiene en la información de lugares. Mientras que en Waze apenas tenemos el esqueleto de datos como ubicación, horarios, teléfono y aparcamiento, en Google Maps hay todo tipo de información, fotos y reseñas.

Esta completa información adicional nos será más útil antes de iniciar la ruta que cuando estamos ya en camino, pero es también una parte importante de una aplicación de navegación: elegir a dónde vas a ir. Con Google Maps tienes más datos para tomar esta decisión, incluyendo si el lugar está muy concurrido en ese momento o si es obligatorio llevar una mascarilla.

Incidencias en la carretera

Si en la información de lugares y puntos de interés Google Maps se lleva la palma, justo lo opuesto sucede cuando hablamos de los avisos de incidencias. Este ha sido siempre el punto fuerte de Waze, mientras que el aviso de incidencias llego a Google Maps hace solo un par de años y ni siquiera está activo para los usuarios de todo el mundo.

Con Waze es más fácil informar de una incidencia, en parte gracias a sus iconos «infantiles», que son más fáciles de reconocer de un simple vistazo que sus homónimos en Google Maps. No solo eso, sino que además se puede informar de más tipos de incidencias que en Google Maps.

No obstante, la mayor diferencia se encuentra en la comunidad de usuarios, estando la de Waze mucho más habituada a añadir este tipo de informes que la de Google Maps. Para ser justos, las incidencias que se informan en Waze se muestran también en Google Maps, pero con retraso. Ese retraso pueden suponer una gran diferencia en tu ruta, si no recibes el informa a tiempo para tomar una ruta alternativa.

Extras

Ambas aplicaciones te llevan de un punto A a un punto B y mucho más. Como comentábamos antes, siendo Google Maps una aplicación con un ámbito más completo, innegable tiene una gran cantidad de funciones adicionales, como por ejemplo su cronografía o la posibilidad de compartir tu ubicación en tiempo real con otras personas.

Tomando en cuenta solo las rutas y la navegación, destacan especialmente los mapas sin conexión de Google Maps, que no están disponibles en Waze. Las rutas obtenidas sin conexión a Internet son más genéricas, pero te pueden sacar de un apuro si en ese momento no tienes cobertura en el móvil. También es destacable que el mapa puede mostrar información adicional (transporte público, bicicleta e incluso nos muestra datos de COVID).

Waze actúa como un navegador GPS y, por tanto, no se concibe demasiado que cambies de aplicación y lo sigas usando. No sucede lo mismo con Google Maps, que muestra una ventana flotante con la ruta, además de seguir informándote mediante notificaciones de la siguiente salida. Usar el móvil y cambiar de app mientras se conduce es simplemente una locura, pero esta productividad extra es interesante cuando es el copiloto quien está usando la navegación.

Por otro lado, Waze hila más fino en la conducción tradicional, en coche. En sus ajustes puedes elegir el tipo de combustible preferido y poder ver el precio que tiene en las gasolineras más cercanas. En las rutas es posible además indicar si quieres evitar o no los caminos sin asfaltar, algo que no es posible en Google Maps.

¿Cuál es mejor?

Ahora viene la pregunta del millón: ¿Qué aplicación de navegación es mejor? Según a quién preguntes, la respuesta será una u otra aplicación, pues como en tantas otras ocasiones, se trata principalmente de una preferencia personal. Hay quienes detestan el aspecto de Waze, por lo que la balanza se decanta por Maps. Tampoco faltan quienes no pueden vivir sin los avisos de incidencias en tiempo real de Waze.

En general, Waze es más un GPS de toda la vida, apto para ser usado por el conductor y centrado principalmente en las rutas desde tu punto actual a tu lugar de destino, en un turismo. Google Maps es más apto como aplicación para que use el copiloto, pues la interacción con la misma es algo más complicada y los elementos son más pequeños y difíciles de distinguir de un vistazo.

En el cálculo de las rutas, Waze las modifica más rápido según las incidencias, por lo que te puede ahorrar algún que otro atasco si lo usas principalmente en una zona con mucho movimiento. En las zonas urbanas probablemente no haya demasiada diferencia con las rutas de Google Maps.