Google Play informará a los usuarios sobre todos los datos recopilados por las aplicaciones

¡Buenas noticias para los usuarios que se preocupan por su seguridad y privacidad! Android se prepara para ofrecer una mayor información sobre todo lo que obtienen las aplicaciones de sus usuarios: rastreadores, para qué utilizan los accesos, si los datos viajan cifrados al servidor o si resulta posible eliminar todos los datos de uso guardados de manera sencilla. Toda esta información de seguridad ya puede incluirse en Play Console.

Desde que Apple introdujo la información de datos recopilados por las aplicaciones en la App Store, los usuarios de sus dispositivos están mucho más informados acerca de lo que recopila el software que utiliza. Este movimiento, que tuvo gran repercusión en la industria del desarrollo, tendrá su paralelismo en la vertiente Android, para fortuna de quienes utilizan sus móviles, tablet, relojes y resto de aparatos. Los desarrolladores ya deben informar de lo que recopilan sus apps.

Google ya notificó que los desarrolladores debían prepararse para ser más transparentes con todos los datos de usuario que reciben. Tal y como ocurre en la App Store, la tienda Play Store también incluirá un detallado informe con los datos de usuario que obtienen las aplicaciones, qué utilizan para rastrear y si los datos se envían a los servidores de manera encriptada. Esta información debe ser proporcionada y actualiza por los propios desarrolladores y será verificada por agentes de Google.

El listado pormenorizado de todo lo que recaba cada app se denomina «Data safety» (Seguridad de datos). Esta información, que aparecerá en cada ficha de Google Play, incluye la declaración del desarrollador, un informe que deberá rellenar siempre que suba una nueva app a la tienda, también cuando la actualice. Según detalla Google, el formulario ya está activo en la herramienta de publicación, Google Play Console.

Dado que Google Play ha anticipado que estas listas deberán ser publicadas para febrero de 2022, los desarrolladores deben comenzar a preparar los detalles, actualizar, cambiar o eliminar rastreadores y especificar para qué se utilizan los datos. Google aconseja a los desarrolladores que comiencen con el llenado del formulario para así tener listo su software de cara a la fecha límite: a partir de abril de 2022 todas las aplicaciones deben contar con la declaración «Data safety».

En el caso de que Google encuentre falsedad en la información, o de que las aplicaciones no declaren todo lo que recolectan, la empresa se reserva el derecho de no aceptarlas en la tienda; además de que podría ejercer acciones contra los desarrolladores que no cumplan.