Qué es la optimización de batería y por qué tenerla desactivada en las apps que lo necesitan

La batería es una de las preocupaciones más notables entre los usuarios de teléfonos: ya todos conocemos algunos trucos para ahorrar batería, además también sabemos cómo tratarlas mejor para que nos duren durante un tiempo más prolongado. Sin embargo, una cuestión que está relacionada con esto es justamente la optimización de batería.

Esta opción se encuentra en todos los teléfonos Android y es una barrera para que las aplicaciones no tengan la total libertad de aplicar procesos en segundo plano que hagan que nuestra batería se resienta. Veamos qué es la optimización de batería y por qué es aconsejable desactivarla en algunos casos.

La optimización de batería hace que nuestro teléfono tenga más autonomía

La optimización de batería en un elemento más del sistema operativo de Google, Android. Esta hace que las aplicaciones que instalemos no consuman más batería de la necesaria, adaptando el funcionamiento de estas para lograr un equilibrio entre rendimiento y consumo. Es el propio sistema operativo el que gestiona inteligentemente esta función y es que detecta el tipo de app.

De esta manera, nuestro móvil sabe qué trato darle a cada aplicación, pues va analizando qué procesos en segundo plano mantiene y si debe permitirlo. Sin embargo, puede que te hayas encontrado alguna vez con que una aplicación se cierra de repente, o bien un proceso en segundo plano como la reproducción de música se ha detenido. Muy probablemente, la optimización de batería es la culpable.

Por eso, algunas aplicaciones nos sugieren desactivar esta opción para ellas. De hecho, esta es la manera más sencilla de evitar problemas relacionados con desconexiones de relojes inteligentes, o con retrasos en las notificaciones. Por defecto, Android ya no suele tener problemas con apps de mensajerías y sus notificaciones, pero no es así con otras. Por poner un ejemplo: cada noche, antes de dormir utilizo una aplicación que me ayuda a conciliar el sueño escuchando sonidos de lluvia. Pues bien, esta misma app dejó de funcionar a los pocos minutos y al volverla a abrir me recomendó desactivar la optimización de batería.

Este ajuste es único para cada aplicación que lleves instalada en tu móvil, por lo que no te preocupes al desactivarla: tu móvil no se volverá loco y tu batería apenas lo notará. Cuando localizamos la configuración, esta optimización está ligada a cada aplicación, así que bastará con desactivarla en aquellas que lo hayan solicitado, o bien en alguna que esté proporcionándote una mala experiencia.

Al contrario de lo que recomendamos para ahorrar batería limitando las apps que no necesitáramos, en esta ocasión vamos a permitirles el acceso sin restricciones. Así, las que lo necesiten podrán mantenerse en segundo plano ofreciéndonos notificaciones a tiempo, música sin interrupciones o que simplemente lleguen estas notificaciones a tu pulsera o reloj inteligente.

Para desactivarla debemos ir a Ajustes > Aplicaciones, y en la lista de todas las apps, localiza la que necesitas configurar. A continuación, toca en ella y pulsa en «Uso de batería». Se abrirá una nueva pantalla en la que veremos tres ajustes de batería. Activa la opción «Sin restricciones» para evitar que el sistema cierre repentinamente esta aplicación.

En definitiva, con este pequeño truco arreglaremos todos los problemas con aplicaciones en segundo plano. Ahora podrás escuchar música sin cortes, sincronizar tus wearables sin preocupaciones, y solucionar este tipo de incidencias con algunas apps. No olvides: si la aplicación lo requiere, por algo será.