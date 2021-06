Samsung – Conoce las características del nuevo Galaxy Book Go

El anuncio de la Galaxy Book Go es un hecho, ya Samsung finalmente ha confirmado el lanzamiento de este dispositivo portátil que llega con Windows 10 y un poderoso procesador desarrollado por Qualcomm.

Se trata de un portátil basado en ARM, y aunque en principio esperábamos de la presentación del mismo durante el mes de abril, esto no ocurrió sino hasta ahora. Las razones del retraso de la llegada de este dispositivo son desconocidas, pero finalmente podemos celebrar este evento.

El equipo es lanzado al mercado acompañado también de otro modelo, el Galaxy Book Go 5G, cuyas especificaciones resultan ser muy atractivas para quienes exigen buen rendimiento y procesamiento de última generación.

Comencemos por revisar cuáles son las especificaciones de la versión básica de este portátil Samsung, el cual montará un procesador Snapdragon 7c Gen 2. Se trata de un portátil ligero que no supera los 1.38 kilogramos, y ofrece una estética bastante delgada.

Con un grosor de apenas 14.9 cm, llegará en color plata, con una pantalla LCD IPS con resolución Full HD y un tamaño de 14 pulgadas. Adicionalmente, contará con 4 GB de RAM, con 64 GB de almacenamiento, aunque hay otra versión con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

El precio inicial de este Galaxy Book Go es bastante competitivo y accesible, pues llega en $349 dólares americanos. Contará con carga rápida de 25 W y será compatible con Galaxy Buds, Quickshare y otros servicios populares de la empresa como Samsung TV Plus, Second Screen o SmartThings Find.

Es importante destacar la inclusión de este chip Snapdragon 7c Gen, con conectividad LTE y con conectividad USB 2.0 en uno de sus puertos y 2 puertos adicionales USB 3.2.

El Samsung Galaxy Book Go contará con la compatibilidad con Bluetooth 5.1 y tendrá una batería de 42,3 Wh, lo que ofrecerá una excelente autonomía. Finalmente, incluirá ranuras para MicroSD Nano SiM.