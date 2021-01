Samsung Galaxy S21: Ni cargador, ni microSD, ni auriculares

Los rumores resultaron ser ciertos… Hoy finalmente lo hemos confirmado. Los nuevos Samsung Galaxy S21 vienen sin cargador en la caja. Tampoco ofrecen una microSD ni auriculares. Samsung se une así a una tendencia que inició Apple con los iPhone 12 y ha sido seguida por marcas como Xiaomi con el Mi 11.

Podemos decir oficialmente que llegamos al final de la etapa en las que los fabricantes de teléfonos móviles agregaban dichos accesorios a sus nuevos modelos. Los motivos que ofrece Samsung ya los hemos escuchado antes: sostenibilidad, reducción de residuos y un esfuerzo en mantener la vida útil.

El contenido de la caja de los Galaxy S21 es realmente minimalista, con únicamente el teléfono, un cable de datos USB-C y el pin de expulsión. Aquellos que quieran cargar el móvil deberán conectarlo a otro dispositivo con puerto USB-C o aprovechar alguno de los cargadores con los que ya cuentan. En caso de no contar con alguno, la solución será adquirir uno nuevo.

Una de las ventajas de no incluir cargador ni auriculares es que permite reducir el precio. Este año, los Galaxy S21 llegan con un precio de unos US$50 inferior al modelo equivalente del año pasado. Lógicamente esta diferencia no es debido a la no inclusión de cargador, pero previsiblemente habrá ayudado a mantener los márgenes.

Cuando Apple decidió que no iba a incluir el cargador se generó un importante debate. No solo por el hecho de que la marca no lo ofreciera, sino porque anticipaba una estrategia que iba a ser repetida por el resto de fabricantes de dispositivos móviles. Samsung incluso se burló pero al parecer no pudo caer evitar en este juego.

Las grandes compañías como Samsung tienen una importante responsabilidad con el medioambiente y el no incluir el cargador es una fácil medida para ayudar, con su particular beneficio económico correspondiente. Al tener una caja más pequeña, también se utilizan menos palés. Por lo que el gasto logístico también es inferior, reduciendo así las emisiones de gases usados por los vehículos que transportan la mercancía.