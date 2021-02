WhatsApp – Esto es lo que pasará si no aceptas las políticas el 15 de mayo

Existe mucha incertidumbre en torno a las medidas que tomará WhatsApp en función a los usuarios que no acepten las nuevas políticas que se implementarán a partir del 15 de mayo de este año. Los rumores van y vienen y mientras algunos aseguran que la compañía cerrará las cuentas de los usuarios que no acepten estas condiciones, otros aseguran que solo se limitarán algunas funciones.

WhatsApp ha perdido una gran cantidad de usuarios en las últimas semanas ante el surgimiento de un cambio repentino en la manera que manejarán los datos de sus usuarios, lo que ha impulsado a muchos a migrar hacia otras plataformas. Pero ante la ola de rumores existentes, la compañía ha decido lanzar un comunicado donde aclara las consecuencias que afectarán a las cuentas de quienes no acepten estos nuevos términos y condiciones de uso.

Si bien es cierto que no pueden obligarnos a aceptar algo con lo que no estamos de acuerdo, WhatsApp puede restringir el uso de ciertas herramientas de la aplicación en aquellas que cuentas que no acepten las políticas que en unas semanas se implementarán en la red social. No podemos negar que el alcance de WhatsApp es tan masivo, que muchos, en contra de su orgullo, terminarán aceptando las condiciones de la empresa aunque no estén de acuerdo.

Si piensas que tu cuenta será cerrada, pues no tienes nada porque preocuparte, pues la actualización solo podría limitar el potencial de la aplicación hasta que el usuario considere que es el momento adecuado para acceder a estos cambios. Según asegura la empresa, se pueden recibir llamadas y leer notificaciones, pero no se podrán leer ni enviar mensajes haciendo uso de esta App.

También se aplicará la medida de usuarios inactivos, una medida que eliminará las cuentas de quienes tengan más de 120 días inactivos en la aplicación móvil. WhatsApp compartirá datos con Facebook, y esto no tiene muy contentos a los usuarios, quienes han visto una alternativa a las aplicaciones en redes sociales como Signal y Telegram.